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  18 февраля 2021
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Туркменистан и Азербайджан разработают новое межправсоглашение по месторождению «Достлуг»

CentralAsia (TM) -  Будет разработано новое межправительственное соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в меморандуме о взаимопонимании между правительствами двух стран по совместной разведке и разработке углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море, подписанном 21 января 2021 года в Ашхабаде.

Для разработки и согласования межправительственного соглашения стороны создают совместную рабочую группу. Они будут информировать друг друга по дипломатическим каналам о представителях сторон, которые войдут в состав Совместной рабочей группы. Совместная рабочая группа в кратчайшие сроки подготовит и согласует проект межправительственного соглашения.

Меморандум был вынесен на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

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