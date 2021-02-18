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  18 февраля 2021
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Глава МИД Узбекистана был принят президентом Казахстана

CentralAsia (KZ) -  18 февраля министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, прибывший в Нур-Султан с рабочим визитом, был принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Министр передал послание президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Касым-Жомарту Токаеву, сообщили пресс-служба МИДа.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства.

Особое внимание уделено вопросам разработки и реализации совместных программ и проектов, направленных на увеличение показателей товарооборота, расширение промышленной кооперации, активизацию прямых контактов бизнес-субъектов и регионов, проведение культурно-гуманитарных мероприятий.

Состоялся также обмен мнениями по современной ситуации в Центральной Азии, открывающимся возможностям для дальнейшего расширения и углубления регионального сотрудничества, а также планам по совместному выходу на новые перспективные рынки.

В рамках рабочего визита Абдулазиз Камилов провел встречу с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстан Мухтаром Тлеуберды.

На мероприятии рассмотрены ключевые аспекты развития узбекско-казахстанских отношений, намечены планы по дальнейшему расширению многопланового сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес.

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