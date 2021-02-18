Рост экономики Узбекистана в 2021 году составит 5%, - МВФ

CentralAsia (UZ) - В период с 25 января по 16 февраля миссия Международного валютного фонда (МВФ) в дистанционном формате провела с Узбекистаном консультации.

По завершении миссии МВФ выпустил заявление, в котором описываются экономическая ситуация, налогово-бюджетная, денежно-кредитная и финансовая политика, а также структурные реформы.

Как отмечается в документа, пандемия COVID-19 оказала существенное, но пока кратковременное негативное воздействие на экономику Узбекистана. Несмотря на то, что в первой половине 2020 года пандемия нанесла сильный удар по экономике и стала тяжелым испытанием, спад был смягчен благодаря решительным и своевременным мерам по ограничению ее распространения и оказанию поддержки.

Узбекистан оказался в числе немногих стран с положительными общими темпами роста за 2020 год на уровне 1,6 процента, что, однако, приблизительно на 4 процентных пункта ниже прогноза, сделанного до пандемии.

Общий дефицит бюджета в 2020 году составил около 4,5 процентов ВВП, или приблизительно на 2,5 процентных пункта меньше, чем предусматривалось в уточненном бюджете.

Ожидается, что в 2021 году продолжится восстановление роста, однако уровень неопределенности остается высоким, и восстановление будет зависеть, в частности, от масштабов вакцинации. С учетом развертывания вакцинации во всех странах, ожидаемого восстановления роста в странах - торговых партнерах и благодаря восстановлению экономики страны во второй половине 2020 года, прогноз по росту экономики в 2021 году составляет приблизительно 5%. Однако возможна задержка с восстановлением роста вследствие новой волны заболеваемости, более медленных, чем ожидается, темпов вакцинации или возможного введения новых мер по сдерживанию пандемии, а также более низкого роста в странах, являющихся основными торговыми партнерами Узбекистана, и колебаний цен на сырьевые товары, прежде всего цен на золото.

Согласно прогнозам, в рамках текущей политики прогнозируется постепенное снижение инфляции, до уровня чуть ниже 10% к концу 2021 года, отмечает МВФ.