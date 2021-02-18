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  18 февраля 2021
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В Узбекистане все школы подключат к интернету со скоростью до 100 Мбит/с

CentralAsia (UZ) -  Министерство народного образования Узбекистана сообщило, что все общеобразовательные школы страны переводятся на специальный тариф «Eduсation».

Сообщается, что к данному тарифу уже подключено около 5 000 общеобразовательных школ. Ведется работа по переводу на данный тариф остальных школ, имеющих доступ к широкополосному интернету.

Для школ вместимостью менее 500 учеников скорость интернет-соединения предусмотрена 10 Мбит/с, от 501 до 1000 мест учеников - 40 Мбит/с, школ с 1000 и более учениками и специализированных школ в области информатики и информационно-коммуникационных технологий - 100 Мбит/с. Скорость подключения к сетям Tas-IX составляет 100 Мбит/с на всех тарифах Eduсation.

С помощью нового тарифа можно работать на электронных обучающих ресурсах, а также использовать открытые онлайн-курсы, YouTube и другие внешние платформы для дополнительного обучения.

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