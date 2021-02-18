Фото — Двойные маски повышают уровень защиты от коронавируса
- Азия и мир, анализ и комментарии
- 17:32, 18 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Центр по контролю и профилактике заболеваний США провел эксперименты, чтобы оценить способы ношения маски для повышения уровня защиты от коронавирусной инфекции.
Представлены два способа ношения маски: первый — плотно прилегать маску к лицу с помощью простых узлов на петлях; второй — надеть дополнительную тканевую маску поверх медицинской маски.
Диаграмма отражает уровень риска переноса инфекции от инфицированного манекена к неинфицированному — чем длиннее столбец, тем выше риск.