Фото — Двойные маски повышают уровень защиты от коронавируса

CentralAsia (CA) - Центр по контролю и профилактике заболеваний США провел эксперименты, чтобы оценить способы ношения маски для повышения уровня защиты от коронавирусной инфекции.

Представлены два способа ношения маски: первый — плотно прилегать маску к лицу с помощью простых узлов на петлях; второй — надеть дополнительную тканевую маску поверх медицинской маски.

Диаграмма отражает уровень риска переноса инфекции от инфицированного манекена к неинфицированному — чем длиннее столбец, тем выше риск.

Фото: Meduza