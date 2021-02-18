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  18 февраля 2021
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В Узбекистане создается институт развития искусственного интеллекта

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта».

Документ предусматривает создание отечественной экосистемы в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и необходимых условий для разработчиков, правовое регулирование сферы и другое.

В 2021—2022 годах будет запущено несколько пилотных проектов в девяти сферах: банки, сельское хозяйство, финансы, налоги, фармацевтика, здравоохранение, транспорт, энергетика, электронное правительство.

С 1 июля внедряется специальный правовой режим по применению ИИ в рамках исследований. Утверждено выделение 200 млрд сумов (около $19 млн).

Согласно документу, создаются Научно-исследовательский институт развития ИИ;
отдельный департамент в Мининфокоме, совместный альянс из различных ведомств и организаций и платформа цифровых данных.

В 2021—2024 года в вузах будет выделено 130 (100 в бакалавриате и 30 в магистратуре) грантовых мест по обучению ИИ.

Помимо этого, налаживается сотрудничество с российской группой «Сбер» по внедрению голосовой биометрии, уже ведется работа по внедрению face id.

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