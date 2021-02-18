В Ташкенте крупного чиновника одного из министерств задержали при получении $35 тысяч

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали крупного чиновника одного из министерств. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Лицо, которое занимает ответственную должность в одном из министерств республики, в период работы на должности заместителя хокима Бостанлыкского района Ташкентской области злоупотребляя служебными полномочиями, добился вынесения соответствующего решения хокима района о выделении местному предпринимателю 30 соток земли на территории СГМ «Хужакент», за что получил у него 35 тысяч долларов», - говорится в сообщении.

В результате проведенной в Бостанлыкском районе инвентаризации, данное решение хокима предоставляющее право владения землей, было отменено.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного СГБ, прокуратурой и департаментом, указанное должностное лицо было задержано при возвращении 8 900 долларов, из ранее полученной суммы.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия.