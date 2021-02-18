В Узбекистане спецслужбы задержали мужчину, продававшего 5 гектаров земли за $1 миллион

CentralAsia (UZ) - Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержала мужчину, продававшего 5 гектаров земли за 1 миллион долларов.

"Житель Паркентского района Ташкентской области собирался продать другому гражданину за 1 миллион долларов 5 гектаров земли фермерского хозяйства своего брата, специализирующегося в садоводстве. Для этого он планировал сначала вывести этот земельный участок с баланса фермерского хозяйства и вернуть в резерв хокимията района, затем через возможности своих знакомых в хокимияте оформить его на имя покупателя", – отметили в пресс-службе СГБ.

В ходе оперативного мероприятия мошенник был задержан с поличным при получении в качестве аванса 100 тысяч долларов из требуемой суммы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия.