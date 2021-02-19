Монгольские миротворцы восстанавливают спокойствие и стабильность в охваченном конфликтом Майоме

CentralAsia (MNG) - «2020 год был плохим для всех, кто здесь жил, поскольку мы оказались в порочном круге межобщинных столкновений и нападений», - сказал Гадет Мадут, комиссар округа Майом, штат Юнити, Южный Судан. «Многие люди были убиты, и большинство из нас потеряли ценный скот».

«Однако с тех пор, как монгольские миротворцы МООНЮС начали патрулировать и взаимодействовать с проживающими здесь общинами, ситуация стала намного лучше. Мы можем свободно передвигаться и без страха выполнять повседневные задачи», - добавил он.

Комиссар Мадут разговаривал с генерал-лейтенантом Шайлешем Тинаикаром, командующим силами МООНЮС, который недавно посетил временную базу миротворческой миссии в графстве.

«Когда мы начали получать сообщения о ситуации в Майоме, мы немедленно мобилизовали наши войска», - сообщил командующий силами МООНЮС. «Миротворцы из Монголии создали здесь временную базу в январе и сосредоточились на снижении напряженности, а также предотвращении новых вспышек конфликта. Я рад видеть, что всего через несколько недель ситуация с безопасностью на местах стала намного лучше».

Монгольские миротворцы МООНЮС также провели ряд мероприятий, направленных на удовлетворение неотложных потребностей населения, включая раздачу учебных материалов различным школам, основные медицинские принадлежности в больницу, а также обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов с помощью Службы ООН по разминированию (ЮНМАС).

«Укрепление доверия среди сообществ, пострадавших от насилия, является ключевым моментом, поскольку им требуется поддержка, чтобы возобновить свою жизнь и распорядок дня», - заявил командующий силами Тинаикар, передавая основные лекарства властям округа для местной больницы. «Такое участие сообщества не только помогает людям, но и укрепляет их веру в выбор мирного примирения над насилием, когда дело доходит до разрешения споров».

Во время своей однодневной поездки генерал-лейтенант Тинаикар также встретился с местными официальными лицами в военной форме, которые подчеркнули необходимость всеобъемлющего разоружения как одного из основных долгосрочных решений повторяющихся боевых действий, высоко оценив при этом оперативность и своевременность действий миссии по подавлению насилия.

«МООНЮС как миссия продолжает строить прочный мир для всех общин Южного Судана; возможность быстро и эффективно удовлетворять потребности в чрезвычайной защите остается важной целью для нас, если народ Южного Судана хочет коллективно продвигаться вперед к мирному и процветающему будущему», - заявил Командующий Силами.

«Работа, проводимая нашими миротворцами на земле здесь, в Майоме, является доказательством того, что временные мобильные базы увеличивают нашу способность находиться на земле там, где люди больше всего нуждаются в нашей защите», - заключил он.

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