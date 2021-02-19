Группа исследователей изучает пищевое поведение диких хищников в Монголии

CentralAsia (MNG) - Когда есть выбор, волки в Монголии предпочитают питаться дикими животными, а не пасти скот. Это открытие, сделанное исследовательской группой из Геттингенского университета и Зенкенбергского музея Герлица. Предыдущие исследования показали, что рацион волков во внутренних районах Центральной Азии состоит в основном из пастбищного скота, что может привести к усилению конфликта между кочевыми пастухами и дикими хищными животными, такими как волки. Исследование было опубликовано в журнале Mammalian Biology.

В Монголии проживает около 3,3 миллионов человек, что делает ее самой малонаселенной страной в мире. Кроме того, здесь пасется более 40 миллионов скот (данные 2008-2012 гг. Сейчас более 70 млн голов скот). Эти животные являются не только источником пищи, но и единственным источником дохода для более чем половины населения. Животноводство ведет к массовым изменениям в ландшафте Монголии: прилегающие к природе районы все чаще превращаются в пастбища: фактически, треть страны сейчас используется для этой цели. Это неизбежно приводит к конфликту с местными дикими животными, особенно с крупными хищниками, такими как волк.

Биолог и лесовод Нина Тиралла из Геттингенского университета изучала пищевое поведение волков для своей магистерской диссертации. Вместе с коллегами из музея Зенкенберга она проанализировала 137 волчьих пометов, собранных во время полевых исследований в Монголии с 2008 по 2012 годы. «Нам удалось показать, что 89 процентов рациона волков состоит из диких копытных животных, в основном сибирской косули», - говорит Тиралла. «Остальные 11 процентов состояли из мелких млекопитающих, таких как зайцы или мыши».

В фекалиях можно было обнаружить даже остатки насекомых и ягод, но не было никаких следов сельскохозяйственных животных. «Это было удивительно для нас, потому что предыдущие исследования показали, что пасущиеся животные являются основным источником пищи для волков», - говорит Тиралла.

Ключевое различие может заключаться в положении животных: в отличие от более ранних исследований монгольских волков, образцы, проанализированные в этом исследовании, происходят из почти естественных регионов с высоким видовым разнообразием.

«Хотя здесь есть и пасущиеся животные, волки, похоже, предпочитают диких животных, таких как сибирская косуля, в качестве добычи, возможно, потому, что на них легче и менее опасно охотиться», - объясняют авторы.

Они пришли к выводу, что если волки живут в почти естественном и богатом видами ландшафте с достаточным количеством добычи, они представляют лишь очень низкую угрозу для выпаса скота. Это может относиться не только к Монголии, но, в принципе, и к другим странам.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения