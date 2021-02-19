Rio Tinto стремится к месторождению Оюу-Толгой в Монголии, - Якоб Стаушолм

CentralAsia (MNG) - Горнодобывающая компания Rio Tinto по-прежнему привержена Оюу-Толгой в Монголии и довольна разделением рисков и своей долей в активе, который является одним из крупнейших в мире известных месторождений меди и золота.

Отвечая на вопрос аналитика во время телеконференции группы по итогам года на этой неделе, генеральный директор Якоб Стаушолм сказал, что Оюу-Толгой был «впечатляющим рудником», который принесет «большой выигрыш» как стране, так и Rio Tinto.

«Сейчас речь идет о правильном разговоре и нахождении правильных решений», - сказал он, хотя и признал, что не знает, «в чем именно решение».

Якоб Стаушолм сказал, что Rio Tinto усердно работала на строительстве отношений в Монголии, отметив, что группа недавно создала новую команду в этой стране.

Назначение в январе гражданина Монголии Болд Баатар генеральным директором по производству меди Rio Tinto широко рассматривается как попытка улучшить отношения горнодобывающей компании с правительством и продолжить переговоры по проекту.

Правительство Монголии выразило озабоченность по поводу того, что экономические выгоды от разработки рудника были сведены на нет значительным увеличением затрат. Подземный проект будет стоить на 1,3-1,8 млрд долларов больше первоначальной капитальной сметы в 5,3 млрд долларов.

В прошлом месяце появились сообщения о том, что Улан-Батор может не продолжить проект расширения подземки.

Стаушолм подчеркнул, что обсуждения с правительством о повышении выгод от Оюу-Толгой для всех заинтересованных сторон были конструктивными. «Болд Баатар уже сформировал свою команду, и они начали переговоры с правительством Монголии».

«Если у нас обоих будет стимул к поиску решений, и у нас будут правильные отношения, я по-прежнему убежден, что мы найдем решения», - говорит Стаушолм.

Оюу-Толгой начал добычу в 2014 году и уже поставил более одного миллиона тонн меди. Когда он будет полностью запущен, он станет четвертым по величине медным рудником в мире.

Правительству Монголии принадлежит 34% акций проекта, а остальная часть — Turquoise Hill, принадлежащей компании Rio Tinto.

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