Премьер Монголии просит США поддержать в доступе к вакцинам Pfizer от COVID-19

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провел встречу с послом США в Монголии Майклом Клечески.

На встрече премьер-министр отметил, что рад развитию стратегического партнерства между Монголией и США, и подтвердил готовность вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Кроме того, он особо отметил возобновление работы Агентства США по международному развитию (USAID) в Монголии в 2020 году и поддержку США в исключении Монголии из группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), так называемой «серый список», а также эффективную подготовку к вступлению в силу Водного договора Монголии со стороны Корпорации «Вызовы тысячелетия» США.

Кратко представив меры реагирования Монголии на пандемию COVID-19, премьер-министр обратился с просьбой об оказании поддержки США в доступе к вакцинам Pfizer против COVID-19 в рамках программы COVAX.

Упомянув, что Монголияобязаласьуделять особое внимание развитию сектора образования и сделать английский вторым языком страны, премьер-министр подчеркнул возможности сотрудничества в этих областях.

В свою очередь, посол Майкл Клечески поздравил премьер-министра с назначением и подтвердил приверженность новой администрации Соединенных Штатов последовательному развитию стратегического партнерства между Монголией и США. На встрече также было затронуто активное двустороннее сотрудничество в области политики, экономики, обороны, на региональном и международном уровнях.

Посол США Майкл Клечески написал на своей странице в Твиттере: «Я хорошо поговорил с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ о нашем сотрудничестве в секторе здоровья и экономики. У нас новый президент США, а у Монголии новый премьер-министр, но жизненно важное и сильное стратегическое партнерство будет продолжаться на основе наших общих ценностей демократии и прав человека».

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