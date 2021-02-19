18 монгольских дзюдоистов примут участие в турнирах Большого шлема в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - Международная федерация дзюдо (IJF) с 5 по 7 марта в Узбекистане проведет Ташкентский турнир Большого шлема 2021.

419 дзюдоистов из 62 стран, в том числе 18 из Монголии, будут соревноваться в турнире, который принесет квалификационные очки к Олимпийским играм в Токио-2021.

Мужская сборная Монголии состоит из 11 спортсменов, а именно: Д.Амартувшин и Л.Өнөболд в весе 60 кг, Г. Хэрлэн и Ё.Басхуу в весе 66 кг, Г.Одбаяр и Ц.Цогтбаатар в весе 73 кг, Саеид Моллаеи в 81 кг, Г. Алтанбагана в весе 90 кг, Л.Отгонбаатар в категории -100 кг и У.Дуурэнбаяр в категории +100 кг.

В женской сборной — М.Уранцэцэг и Г. Наранцэцэг в весе 48 кг, Б.Хорлоодой и Л.Сосорбарам в весе 52 кг, Д.Сумъяа в 57 кг, Б.Ганхайч в 63 кг и О.Мөнхцэцэг в -78. кг.

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