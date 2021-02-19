9-летняя монголка заняла 3-е место на международном онлайн-конкурсе пианистов

CentralAsia (MNG) - Юная пианистка из Монголии З. Амин-Эрдэнэ заняла 3-е место в категории А на онлайн-конкурсе «Young Euregio Piano Award», который проводился в Германии. 9-летняя З. Амин-Эрдэнэ — ученица Монгольской государственной консерватории, ученица пианистки Саянцэцэг Сангидорж.

Интернет-издание конкурса Young Euregio Piano Award организовано Konzertdirektion Koltun gUG. Онлайн-конкурс пианистов прошел в январе и феврале 2021 года и был открыт для молодых пианистов всех национальностей.

Международный онлайн-конкурс пианистов прошел в четырех возрастных категориях:

- категория А (от 7 до 10 лет)

- категория B (от 11 до 13 лет)

- категория C (от 14 до 17 лет)

- категория D (от 18 до 28 лет)

С.Саянцэцэг — первая монгольская музыкантка, которая выступала в качестве сольной артистки в Карнеги-холле, наряду с ее выступлениями в престижных концертных залах, таких как Зал консерватории им. Чайковского и музей Рихтер-холла в Москве, Софийский оперный театр в Болгарии и зал Blas Galindo Auditorium в Мексика.

ПРИЗЫ

Категория А

1 премия - €200;

- онлайн-концерт от агентства iMusic Union;

- организация концертов музыкального агентства koltun в сезоне 2021/22;

2 премия

- приглашение на «Международный фортепианный онлайн-фестиваль и академию» Гейленкирхен;

- стипендия на бесплатный международный мастер-класс;

3 премия

- приглашение на «Международный фортепианный онлайн-фестиваль и академию» Гейленкирхен;

- стипендия на бесплатный международный мастер-класс.

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