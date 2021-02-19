9-летняя монголка заняла 3-е место на международном онлайн-конкурсе пианистов

CentralAsia (MNG) - Юная пианистка из Монголии З. Амин-Эрдэнэ заняла 3-е место в категории А на онлайн-конкурсе «Young Euregio Piano Award», который проводился в Германии. 9-летняя З. Амин-Эрдэнэ — ученица Монгольской государственной консерватории, ученица пианистки Саянцэцэг Сангидорж.
Интернет-издание конкурса Young Euregio Piano Award организовано Konzertdirektion Koltun gUG. Онлайн-конкурс пианистов прошел в январе и феврале 2021 года и был открыт для молодых пианистов всех национальностей.
Международный онлайн-конкурс пианистов прошел в четырех возрастных категориях:
- категория А (от 7 до 10 лет)
- категория B (от 11 до 13 лет)
- категория C (от 14 до 17 лет)
- категория D (от 18 до 28 лет)
С.Саянцэцэг — первая монгольская музыкантка, которая выступала в качестве сольной артистки в Карнеги-холле, наряду с ее выступлениями в престижных концертных залах, таких как Зал консерватории им. Чайковского и музей Рихтер-холла в Москве, Софийский оперный театр в Болгарии и зал Blas Galindo Auditorium в Мексика.
ПРИЗЫ
Категория А
1 премия - €200;
- онлайн-концерт от агентства iMusic Union;
- организация концертов музыкального агентства koltun в сезоне 2021/22;
2 премия
- приглашение на «Международный фортепианный онлайн-фестиваль и академию» Гейленкирхен;
- стипендия на бесплатный международный мастер-класс;
3 премия
- приглашение на «Международный фортепианный онлайн-фестиваль и академию» Гейленкирхен;
- стипендия на бесплатный международный мастер-класс.