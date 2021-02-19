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  19 февраля 2021
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Посол Монголии вручила верительные грамоты президенту Южной Кореи

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии в Республике Корея Н.Эрдэнэтуяа вручила верительные грамоты президенту страны Мун Чжэ Ину.

Эрдэнэтуяа передала президенту Южной Кореи приветствия главы Монголии Халтмаагийна Баттулги и выразила готовность активизировать «Комплексное партнерство» Монголии с Южной Кореей и работать для углубления сотрудничества во всех областях.

Она отметила, что в Республике Корея проживает самое большое количество граждан Монголии, и объем торгово-экономических, культурных, образовательных, гражданских и гуманитарных отношений между двумя странами с каждым годом расширяется, а сотрудничество в новых областях инноваций и старт-ап бизнес начинается.

В своем выступлении президент Мун Чжэ Ин сказал, что Монголия отметит 100-летие Народной революции в июле этого года, и подчеркнул важность международного сотрудничества и единства для мира, чтобы преодолеть пандемию COVID-19 в 2021 году и перейти в будущее с новым образом жизни.


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В ходе встречи президент отметил, что у двух стран есть потенциал для сотрудничества в рамках политики «Новые возможности Кореи», направленной на обеспечение экономического роста после пандемии COVID-19, реализуемой правительством Южной Кореи. Он упомянул, что правительство страны также сосредоточило внимание на Инициативе мира и сотрудничества на Корейском полуострове и Международной конференции по изменению климата «Зеленый рост и партнерство до 2030 года для глобальной повестки дня - P4G», которая состоится в Южной Корее в мае 2021 года. Президент страны отметил необходимость продолжить сотрудничество в этой сфере.

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