На утро 19 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 901 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 901 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 136;

- город Алматы - 103;

- Павлодарская область - 103;

- Акмолинская область - 86;

- Западно-Казахстанская область - 83;

- Костанайская область - 69;

- Восточно-Казахстанская область - 61;

- Алматинская область - 57;

- Карагандинская область - 57;

- Атырауская область - 39;

- Северо-Казахстанская область - 39;

- Актюбинская область - 20;

- Кызылординская область - 17;

- Жамбылская область - 14;

- город Шымкент - 10;

- Мангистауская область - 5;

- Туркестанская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 205 825 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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