На утро 19 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 901 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 901 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 136;
- город Алматы - 103;
- Павлодарская область - 103;
- Акмолинская область - 86;
- Западно-Казахстанская область - 83;
- Костанайская область - 69;
- Восточно-Казахстанская область - 61;
- Алматинская область - 57;
- Карагандинская область - 57;
- Атырауская область - 39;
- Северо-Казахстанская область - 39;
- Актюбинская область - 20;
- Кызылординская область - 17;
- Жамбылская область - 14;
- город Шымкент - 10;
- Мангистауская область - 5;
- Туркестанская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 205 825 случаев коронавируса.
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