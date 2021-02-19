[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На утро 19 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 901 человека

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 901 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 136;

- город Алматы - 103;

- Павлодарская область - 103;

- Акмолинская область - 86;

- Западно-Казахстанская область - 83;

- Костанайская область - 69;

- Восточно-Казахстанская область - 61;

- Алматинская область - 57;

- Карагандинская область - 57;

- Атырауская область - 39;

- Северо-Казахстанская область - 39;

- Актюбинская область - 20;

- Кызылординская область - 17;

- Жамбылская область - 14;

- город Шымкент - 10;

- Мангистауская область - 5;

- Туркестанская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 205 825 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Посол Монголии вручила верительные грамоты президенту Южной Кореи
  • В США из-за снежных бурь погибли больше 20 человек
  • В Узбекистане спецслужбы задержали мужчину, продававшего 5 гектаров земли за $1 миллион


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com