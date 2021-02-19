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  19 февраля 2021
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НАСА посадило на Марс новый космический аппарат (фото)

CentralAsia (CA) -  Вчера вечером американское космическое агентство НАСА посадило на Марс новый ровер «Персеверанс». Посадка произошла около 20:55 по Гринвичу.

Как пишет ВВС, переданные с борта марсохода данные о благополучной посадке были встречены в центре управления полетом вздохом облегчения и бурными аплодисментами.

Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Ученые уверены, что если на Марсе когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете еще была вода.

«Персеверанс» стал третьим космическим аппаратом, прибывшим к Марсу за последний месяц: ранее на его орбиту вышли роботы ОАЭ и Китая. Все три миссии покинули землю в июле 2020 года.

По словам главы НАСА Стива Юрчика, отправка аппарата происходила в особенно трудных условиях из-за пандемии и связанных с ней мер предосторожности, и это только увеличивает радость от успеха.

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