В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 1144 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1144 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 189 750 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 22 435;
- Нур-Султан - 22 276;
- Восточно-Казахстанская область - 19 904;
- Атырауская область - 16 266;
- Павлодарская область - 16 045;
- Карагандинская область - 13 776;
- Акмолинская область - 11 717;
- Северо-Казахстанская область - 11 271;
- Костанайская область - 10 205;
- Западно-Казахстанская область - 9970;
- Алматинская область - 9270;
- Жамбылская область - 5540;
- Шымкент - 5510;
- Туркестанская область - 4113;
- Актюбинская область - 3962;
- Мангистауская область - 3877;
- Кызылординская область - 3613.
Коронавирус в Казахстане
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