В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 1144 человека

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1144 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 189 750 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 22 435;

- Нур-Султан - 22 276;

- Восточно-Казахстанская область - 19 904;

- Атырауская область - 16 266;

- Павлодарская область - 16 045;

- Карагандинская область - 13 776;

- Акмолинская область - 11 717;

- Северо-Казахстанская область - 11 271;

- Костанайская область - 10 205;

- Западно-Казахстанская область - 9970;

- Алматинская область - 9270;

- Жамбылская область - 5540;

- Шымкент - 5510;

- Туркестанская область - 4113;

- Актюбинская область - 3962;

- Мангистауская область - 3877;

- Кызылординская область - 3613.

Коронавирус в Казахстане

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