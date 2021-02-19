Глава МИД Узбекистана встретился с президентом Таджикистана

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Душанбе с рабочим визитом, был принят президентом Эмомали Рахмоном.

Как сообщила пресс-служба МИДа, министр передал послание президента Шавката Мирзиёева президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

В ходе состоявшейся беседы рассмотрены актуальные вопросы развития узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, а также практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов на высшем уровне.

Особое внимание уделено перспективам межгосударственного взаимодействия в Центральной Азии. Предметно обсуждены возможности для расширения экспорта товаров, налаживания новых транспортных коридоров и освоения региональных рынков.

Ранее, в этот же день, Абдулазиз Камилов был принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

17 февраля, министр иностранных дел Узбекистана, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.