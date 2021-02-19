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  19 февраля 2021
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ВОЗ изучит причастность хорьковых барсуков и кроликов к распространению коронавируса

CentralAsia (CA) -  Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения заявила, что COVID-19 мог распространиться среди людей через проданных на рынке в Ухане хорьковых барсуков и кроликов, которые могут переносить коронавирус. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам членов делегации ВОЗ, которая исследует происхождение коронавируса, необходимо дальнейшее расследование поставщиков этих и других животных на рынке.

Эксперты утверждают, что некоторые из этих животных были привезены из регионов Китая, расположенных недалеко от его границ с Юго-Восточной Азией, где были обнаружены ближайшие «родственники» коронавируса у летучих мышей.

Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел отказались от комментариев, отмечает издание.

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