ВОЗ изучит причастность хорьковых барсуков и кроликов к распространению коронавируса

CentralAsia (CA) - Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения заявила, что COVID-19 мог распространиться среди людей через проданных на рынке в Ухане хорьковых барсуков и кроликов, которые могут переносить коронавирус. Об этом пишет издание Wall Street Journal.



По словам членов делегации ВОЗ, которая исследует происхождение коронавируса, необходимо дальнейшее расследование поставщиков этих и других животных на рынке.

Эксперты утверждают, что некоторые из этих животных были привезены из регионов Китая, расположенных недалеко от его границ с Юго-Восточной Азией, где были обнаружены ближайшие «родственники» коронавируса у летучих мышей.



Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел отказались от комментариев, отмечает издание.