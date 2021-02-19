В центрах вакцинации в Узбекистане будут прививать от коронавируса по 70 человек в день

CentralAsia (UZ) - Член штаба по борьбе с коронавирусом Нурмат Отабеков на брифинге сообщил что, в каждом центре вакцинации в Узбекистане в день будут вакцинироваться от коронавируса по 70 человек.

По словам Отабекова, вакцинированные от коронавируса сначала будут находиться под наблюдением врача 30 минут, а затем ещё в течение 3 дней.

В этом случае медицинский персонал выезжает на дом к вакцинированному человеку для проверки.

Ранее сообщалось, что в процессе вакцинации от коронавируса в Узбекистане были задействованы 3138 центров вакцинации и 862 мобильные бригады в составе 1 семейного врача, 1 вакцинатора и 1 медсестры.

По официальным данным, количество людей, которым необходимо сделать прививку в Узбекистане в первую очередь, составляет 4 миллиона 112 тысяч 668 человек.

Вакцинацию против COVID-19 в стране планируется начать в первой половине марта 2021 года, сообщила 15 февраля Служба санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения.