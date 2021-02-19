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  19 февраля 2021
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В Улан-Баторе за сутки выявлено 58 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 47 110 человек, коронавирус был диагностирован у 58 человек в столице страны.

10 из них выявлены в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 17 человек. Таким образом, всего в Монголии 1819 человек вылечились от коронавируса.

В результате общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Монголии составляет 2551 человека.

Из 717 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 91 находится в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
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