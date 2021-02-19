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  19 февраля 2021
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Президент Узбекистана впервые провел пресс-подход, ответив напрямую журналистам (видео)

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые провел пресс-подход. В ходе блиц-конференции представители СМИ смогли задать вопросы главе государства о его поездке в Наманганскую область.

Накануне, 18 февраля, глава государства совершил визит в Наманганскую область.

Как сообщалось ранее, выборы президента Узбекистана, которые должны пройти в этом году, назначены раньше срока - на 24 октября. Президент Узбекистана подписал закон о переносе даты выборов главы государства с декабря на два месяца раньше. Глава Узбекистана будет избираться на пятилетний срок.

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