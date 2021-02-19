Коммерческий банк Монголии принимает участие в Корпоративном онлайн-чемпионате мира по шахматам

CentralAsia (MNG) - Международная федерация шахмат и Chess.com представляют первый Корпоративный онлайн-чемпионат мира ФИДЕ по шахматам, командный турнир, который пройдет на сайте Chess.com с 19 по 21 февраля 2021 года. Это соревнование объединит компании, работающие в различных сферах деятельности, от финансов до передовых технологий, в стремлении повысить популярность шахмат и подчеркнуть их значимость.

Победившая команда будет признана ФИДЕ корпоративным чемпионом мира в 2021 году. Особое внимание будет уделяться поддержке социальных программ ФИДЕ в области образования и помощи ветеранам шахмат; шахматисты компании, которая пожертвует больше всего средств на эти цели, получат право посетить следующий матч на Первенство мира по шахматам, который пройдет в рамках Эскпо-2021 в Дубае.

За борьбой в Корпоративном чемпионате смогут следить миллионы болельщиков во всем мире, поскольку трансляции будут вестись на многих платформах на нескольких языках, включая английский, русский и китайский.

Ведущими корпорациями мира Credit Suisse, Microsoft, Deutsche Bank, Paypall, Emirates, Bosch, Google, Goldman Sachs, Chase и Oracle, Deloitte, Bloomberg, American Express, Morgan Stanley, Samsung Electronics и Amazon участвуют на этом чемпионате мира.

Из Монголии коммерческий банк «Төрийн Банк» представляет страну.

«Төрийн Банк» был учрежден правительством Монголии из активов двух обанкротившихся банков, Anod Bank и Zoos Bank, Монголии 24 ноября 2009 года. В нем работает от 201 до 500 сотрудников. В июле 2013 года правительство Монголии объединило 5-й по величине банк, Savings Bank, с Төрийн банком после банкротства Savings Bank из-за больших безнадежних кредитов его материнской компании Just Group и предыдущих убытков от приобретения Mongol Post Bank на обошлось государству в 122 миллиона долларов. Все 503 филиала и 1,7 млн.клиентов переведены в «Төрийн Банк».

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