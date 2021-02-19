За сутки в Узбекистане выявили 50 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 18 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 598 (+50).

По данным Минздрава, новые случаи заболеваний были выявлены в 8 регионах страны.

Общее количество вылеченных составило 78 100 человек (+41), а показатель выздоровления 98%.

️В настоящее время из 876 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в критическом.