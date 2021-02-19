За сутки в Узбекистане выявили 50 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 11:30, 19 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 18 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 598 (+50).
По данным Минздрава, новые случаи заболеваний были выявлены в 8 регионах страны.
Общее количество вылеченных составило 78 100 человек (+41), а показатель выздоровления 98%.
️В настоящее время из 876 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в критическом.