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  19 февраля 2021
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Узбекистан планирует восстановить до конца текущего года линию электропередачи с Таджикистаном

CentralAsia (TJ) -  Начата реконструкция 63-километрового участка линий электропередач 500 кВ «Гузар – Регар» на территории Республики Узбекистан. Завершение реконструкции данного участка ожидается в четвертом квартале текущего года, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

Проект реализуется на основании протокола Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. Данный проект направлен на обеспечение надежности электроснабжения при параллельной работе энергосистем Узбекистана и Таджикистана.

Проект предполагает реконструкцию ЛЭП "Гузар-Регар" 500 кВ протяженностью 63,5 километра. Работы будет выполнять китайская компания Shanghai Electric Power Transmission & Distribution.

Стоимость работ составит 25 миллионов долларов и будет осуществляться за счет средств Азиатского банка развития.

ЛЭП "Гузар-Регар" действовала в системе Центральноазиатской энергетической системы - региональной сети электропередачи, созданной в эпоху СССР. В частности, по линии осуществлялось снабжение электроэнергией юга Узбекистана из Таджикистана. В конце 2010-го Ташкент построил собственную линию для обеспечения независимости от энергопоставок из соседней страны, а прежняя была демонтирована.

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