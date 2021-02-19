В Мьянме умерла девушка, получившая ранение в голову во время беспорядков

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CentralAsia (CA) - 20-летняя девушка стала первой жертвой демонстративных акций против военного переворота в Мьянме. Об этом сообщает ВВС.

Мья Тве Тве Хаинг 9 февраля получила ранение в голову во время разгона протестующих. Для разгона полиция применила водометы, резиновые пули и боевые патроны, пишет ВВС.

В Мьянме беспорядки начались 1 февраля, после военного переворота, в результате которого была арестована оппозиционер и лидер партии «Национальная лига за демократию» Аунг Сан Су Чжи.

Военные объявили в стране чрезвычайное положение сроком на один год — до следующих выборов. Они захватили власть после всеобщих выборов, на которых партия «Национальная лига за демократию» одержала победу. Военные заявили, что результаты выборов сфальсифицированы, и требуют повторное проведение выборов.



