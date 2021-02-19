Монголия планирует завершить кампанию вакцинации от COVID-19 в июле

CentralAsia (MNG) - Представитель пресс-службы Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК) Ц.Ганзориг предоставил информацию о плане вакцинации от COVID-19.

«Вакцинацию планируется завершить к июлю. Вакцинация начинается как только будет снят строгий карантин 23 февраля. Планируем получать вакцину не из одной, а из 4-5 стран. Первая партия оксфордовской вакцины Oxford AstraZeneca прибудет 22 февраля из Индии и вечером вторая партия из следующей страны. В Монголии проживает около 2 миллионов взрослых. Вакцина для детей проходит испытания в Великобритании. Мы планируем поставить достаточно вакцины для всего населения», - говорит он.

Д-р А.Амбасэлмаа сказала: «Вакцины вводят людям в возрасте старше с 16 и 18 лет, которых вакцинируют во всем мире. Большинство пациентов старше 20 лет. Следовательно, вакцинация этих людей защитит их от риска передачи инфекции детям. В зависимости от ингредиентов производителя, решим, делать ли укол человеку. Человек, которому предстоит вакцинация, должен быть осмотрен врачом».

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