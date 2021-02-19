[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия планирует завершить кампанию вакцинации от COVID-19 в июле

CentralAsia (MNG) -  Представитель пресс-службы Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК) Ц.Ганзориг предоставил информацию о плане вакцинации от COVID-19.

«Вакцинацию планируется завершить к июлю. Вакцинация начинается как только будет снят строгий карантин 23 февраля. Планируем получать вакцину не из одной, а из 4-5 стран. Первая партия оксфордовской вакцины Oxford AstraZeneca прибудет 22 февраля из Индии и вечером вторая партия из следующей страны. В Монголии проживает около 2 миллионов взрослых. Вакцина для детей проходит испытания в Великобритании. Мы планируем поставить достаточно вакцины для всего населения», - говорит он.

Д-р А.Амбасэлмаа сказала: «Вакцины вводят людям в возрасте старше с 16 и 18 лет, которых вакцинируют во всем мире. Большинство пациентов старше 20 лет. Следовательно, вакцинация этих людей защитит их от риска передачи инфекции детям. В зависимости от ингредиентов производителя, решим, делать ли укол человеку. Человек, которому предстоит вакцинация, должен быть осмотрен врачом».

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане создается институт развития искусственного интеллекта
  • Правительство Узбекистана вернуло контроль над тремя компаниями, переданными под управление братьев Шодиевых
  • В кишечнике человека обнаружены 140 тыс. видов вирусов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com