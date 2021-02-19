В Узбекистане зафиксирована рекордная температура в феврале +32

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане перекрыт абсолютный температурный максимум дня за 18 февраля.

Максимальная температура воздуха за сутки по данным метеорологических станций Узгидромета составила:

Ташкент – 25.6°, что на 3.8° выше, чем в 1894 году (21.8°)

Самарканд – 26.1°, что на 6.0° выше, чем в 1963 году (20.1°)

Термез – 28.3°, что на 5.3° выше, чем в 1983 году (23.0°)

Андижан – 19.6°, что на 1.2° выше, чем в 1970 году (18.4°)

Наманган – 19.0°, что на 1.6° выше, чем в 1955 году (17.4°)

Фергана – 18.0°, что на 1.8° выше, чем в 1999 году (16.2°)

Сырдарья – 23.7°, что на 3.8° выше, чем в 1963 году (19.9°)

Джизак – 25.0°, что на 2.4° выше, чем в 1894 году (22.6°)

Карши – 32.0°, что на 8.6° выше, чем в 1962 году (23.4°)

Навои – 30.0°, что на 7.0° выше, чем в 1962 году (23.0°)

Бухара – 28.2°, что на 4.5° выше, чем в 1962 году (23.7°)

Согласно прогнозу Узгидромета, с 16 по 18 февраля наблюдалось усиление выноса очень теплого воздуха с зарубежного юга, что определяло аномально теплую погоду. 18 февраля среднесуточная температура воздуха ожидалась на 13-15° выше нормы и должна была превысить абсолютные значения этих дней за весь период метеорологических наблюдений.