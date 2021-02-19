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  19 февраля 2021
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В России за сутки коронавирус выявили у более 13 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрировано 13 433 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 462 (10,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксирован 4 139 031 случай (+0,33%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 108,3 млн лабораторных исследований COVID-19, в том числе 374 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 604 357 человек.

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