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  19 февраля 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 82 тысячи

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 470 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 53 и Санкт-Петербурге — 47.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 82 396 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 4,1 млн человек, из них выздоровели — 3,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 604 357 пациентов.

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