Число жертв коронавируса в России превысило 82 тысячи

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 470 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 53 и Санкт-Петербурге — 47.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 82 396 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 4,1 млн человек, из них выздоровели — 3,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 604 357 пациентов.

