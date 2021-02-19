Монголия стала соперником крупнейших наций в баскетболе 3x3, - The International Business Times.

CentralAsia (MNG) - Монголия выделяется прежде всего в индивидуальных видах спорта, таких как бокс, борьба и даже смешанные единоборства.

Никогда не было известно, что Монголия процветает в командных видах спорта, но это было до недавнего времени, когда страна постепенно стала одной из лучших команд в баскетболе 3x3.

С 2013 года Монголия постоянно участвует в турнирах Кубка Азии 3x3, и в четырех матчах мужская команда финишировала с золотой медалью один раз в 2017 году и дважды серебряной медалью в 2018 и 2019 годах. Между тем женская команда в 2013 году финишировала с серебряной медалью, пишет The International Business Times.

Этот стабильный и неожиданный успех помог повысить популярность этого вида спорта в стране.

Мужская сборная Монголии также добилась значительных успехов на мировой арене. В 2018 году она заняла 8-е место в общем зачете, пройдя в плей-офф, заняв второе место в группе C.

В четвертьфинале они достанутся будущим чемпионам Сербии. В следующем году Монголия не смогла повторить успех своего предыдущего турнира, не сумев вернуться в квалификационный раунд. Тем не менее, успех команды 2018 года лишь укрепил надежды страны на то, что в конечном итоге она станет настоящим соперником в рейтинге 3x3, говорится в статье.

«Они добились успеха на Кубке Азии, а на чемпионате мира 2019 года также прошли отборочный раунд, и это был исторический момент для нас. Мы были так счастливы, вся Монголия рада за них», - поделилась Хулан Онолбаатар.

Женская сборная Монголии 3x3 недавно вошла в историю, став первой национальной национальной сборной, которая когда-либо проходила квалификацию на Олимпийские игры.

В последние годы Монголия соревновалась исключительно в индивидуальных видах спорта, и турнир 3X3 станет первым командным видом спорта Монголии на Летних Играх.

«[Монголия] никогда не была хороша в групповых видах спорта, и это показывает, что нам действительно хорошо вместе, мы можем добиваться хороших результатов в группе. По отдельности мы можем делать такие хорошие дела, но как группа мы можем делать большие дела», - подчеркнула Хулан Онолбаатар.

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