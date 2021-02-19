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  19 февраля 2021
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Человечество потеряло более 20 миллионов лет жизни из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Группа испанских ученых из университета Помпеу Фабра подсчитала количество потерянных лет жизни из-за смертей, связанных с COVID-19. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Эксперты обнаружили, что из-за COVID-19 в 81 стране человечество потеряло более 20,5 миллионов лет жизни.

Авторы исследования использовали метод под названием «Потерянные годы жизни». С помощью него оценивается среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно.

«В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни — 16 лет на каждую смерть», - рассказал доктор Эктор Аролас из Университета Помпеу Фабра.

Однако специалисты отметили, что исследование не учитывало количество лет, потерянных в результате смертей, лишь косвенно связанных с COVID-19.

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