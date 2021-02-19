Правительство Узбекистана вернуло контроль над тремя компаниями, переданными под управление братьев Шодиевых

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана расторгло соглашения о доверительном управлении с SFI Management Group по Узбекскому металлургическому комбинату, АО "Узвторцветмед" и Алмалыкскому горно-металлургическому комбинату (АГМК). Об этом сообщает пресс-служба SFI Management Group.

Официальный Ташкент передал Узбекский металлургический комбинат в 2017 году, а в 2018 году - Алмалыкский горно-металлургический комбинат и завод "Узвторцветмед"- компании SFI Management Group, которую, как сообщается, возглавляет брат казахстанского миллиардера узбекского происхождения Фаттоха Шодиева Кабул Шодиев.

Сообщатся, что SFI Management Group в течение короткого периода времени выступала в качестве антикризисного менеджера для этих предприятий, в результате чего были использованы неиспользованные возможности предприятий, оптимизированы производственные процессы и созданы новые рабочие места.

В отчете компании приводятся достижения в области корпоративного управления в Узбекистане за последние три года в качестве примера цифр, отмечая, что SFI Management Group приложила «максимум усилий, чтобы оправдать высокий уровень доверия, оказанного ей со стороны правительства».

В сентябре прошлого года сообщалось, что владелец компании Кабул Шодиев признал, что в дополнение к этим трем компаниям в состав SFI Management Group были переданы Узбеккомир, Ангренская и Ново-Ангренская ТЭЦ.

Между тем, местные СМИ сообщают, что SFI Management Group также владеет 84% "Уртачирчикпарранда", крупнейшего производителя яиц в Узбекистане, и 74% компании "Узхимфарм".

Месяц назад, 20 января, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил головной офис ОАО «Узбекский металлургический комбинат» в Бекабаде и отправил в отставку руководство завода.