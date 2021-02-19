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  19 февраля 2021
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В Таджикистане в 2020 году увеличилось число преступлений, связанных с наркотиками
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (TJ) -  В 2020 году в Таджикистане по сравнению с 2019 годом увеличилось изъятие наркотиков. Об этом сообщил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода, пишет Ховар.

За год задержано 10 организованных наркогруппировок в составе 37 человек. Органами внутренних дел была изъята 1 тонна 117 кг 358 г наркотических средств (в том числе 49 кг 282 г героина, 481 кг 207 г опиума, 502 кг 212 г гашиша, 64 кг 780 г каннабиса). Также изъято 5150 таблеток синтетических наркотиков, которые все чаще используются молодёжью в ночных клубах и других увеселительных заведениях.

Анализ деятельности правоохранительных органов республики в борьбе с незаконным оборотом наркотиков показывает, что в 2020 году в республике было выявлено и зарегистрировано всего 700 (2019 год— 582) преступлений, связанных с наркотиками, что по сравнению с 2019 годом больше на 118 преступлений, или на 20,3%.

Также выявлено и уничтожено свыше 791 тысячи кустов культивированной и дикорастущей конопли, общий объём составляет 1 тонну 620 кг.

Необходимо отметить, что в целом всеми силовыми структурами и правоохранительными органами в 2020 году изъяты 2 тонны 425 кг наркотических средств, что на 788 кг, или на 48% больше, чем в 2019 году.

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