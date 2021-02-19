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  19 февраля 2021
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В ООН рассказали, каким может быть мир после пандемии

CentralAsia (CA) -  Глава Детского фонда ООН Генриетта Фор выступила с открытым посланием к мировому сообществу, в котором она призывает всех представить себе «лучшее будущее» и решить проблемы, острота которых стала очевидна на фоне пандемии COVID-19. Об этом пишет Центр новостей Организации Объединенных Наций.

Фор выделила пять важнейших направлений работы по восстановлению после эпидемии:

1. В контексте борьбы с COVID-19 появилась возможность восстановить доверие общественности к вакцинам. «Без доверия вакцины – это просто дорогие ампулы в кабинете врача», - отметила Фор. Она также напомнила о необходимости обеспечить прививками всех без исключения жителей планеты.

2. В условиях пандемии и карантина стало очевидным, что международное сообщество недооценивает риски, связанные с психическими заболеваниями детей и подростков. Она призвала обеспечить защиту психического здоровья населения и инвестировать в такие программы необходимые средства.

3. Фор также заявила о необходимости сокращения так называемого «цифрового разрыва». Около 30% детей в мире во время карантина не могли учиться, потому что у них нет доступа к интернету или необходимых мобильных устройств, напомнила глава ЮНИСЕФ.

4. От коронавируса пострадали в первую очередь представители меньшинств. Так, например, афроамериканцы составляют 13% населения США, однако на них пришлось 25% всех смертей от COVID-19 в стране. Генриетта Фор призвала бороться с дискриминацией и предоставить всем членам общества равные возможности – вне зависимости от пола, расы или религиозной принадлежности.

5. «COVID-19 научил нас тому, что планетарные проблемы планетарного масштаба требуют и решений планетарного масштаба», - сказала Фор. Она подчеркнула, что человечество должно сообща бороться с изменением климата. Фор призвала отстраивать мир после пандемии в соответствии с принципами «зеленой» экономики.

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