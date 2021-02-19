Немецкие судмедэксперты выяснили, от чего умирают пациенты с COVID-19

CentralAsia (CA) - Судмедэксперты из Гамбурга провели вскрытие тел более 600 людей, умерших от коронавируса, чтобы понять течение болезни и причины смерти. Они выяснили, от чего умирают люди с тяжелым течением болезни и что в некоторых случаях может предотвратить смерть, пишет журнал Spiegel.



Большинство пациентов с COVID-19, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, умирают от вирусной инфекции из-за уже имеющихся у них заболеваний и в связи с преклонным возрастом. Такой вывод был сделан в анализе Института судебной медицины при Университетской клинике Гамбург-Эппендорф (UKE). Для него медики провели в прошлом году 735 вскрытий. Из них 618 человек умерли от коронавируса. У 7% смерть была вызвана другими причинами.



У 88% умерших от COVID-19 было как минимум 3-4 уже имевшихся заболевания, подавляющему большинству умерших было больше 76 лет. Также уже было проведено вскрытие умерших, у которых были обнаружены новые мутации коронавируса, сообщают исследователи из UKE.



При этом, как сообщают судмедэксперты, заметно сократилось количество людей с COVID-19, умерших от эмболии легочной артерии.



«Среди первых ста умерших весной прошлого года более половины скончались от эмболии легочной артерии», - говорит судмедэксперт Беньямин Ондрушка. По его словам, сегодня число таких смертей заметно уменьшилось.



Повысить шансы тяжело больных пациентов с COVID-19 могут антикоагулянты, пишет издание. Это, по словам Ондрушки, подтвердило и вскрытие более 600 тел умерших. Антикоагулянты, называемые также противосвертывающими препаратами, уменьшают вероятность возникновения тромбозов и эмболии легочной артерии. Как показало обследование умерших, благодаря антикоагулянтам их жизнь удалось продлить, но спасти пациентов было не всегда возможно.



Антикоагулянты помогают, но предотвратить смертельную эмболию легочной артерии они могут не всегда, говорит автор исследования Ондрушка.



Большинство пациентов с тяжелой формой коронавируса наряду с эмболией легочной артерии умирают также от полиорганной недостаточности или сепсиса. Зачастую эти причины смерти провоцируются имеющимися заболеваниями. Люди с тяжелой формой заболевания чаще всего страдали гипертонией, почечной недостаточностью, диабетом, опухолями или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Лишь у 1% умерших не было хронических заболеваний.



Как пишет журнал, зачастую болезнь осложняется и неправильным образом жизни. У 20% умерших был нездоровый лишний вес.



Самому молодому умершему от коронавируса пациенту, вскрытие тела которого произвели медики, было 29 лет, самому пожилому - 100 лет. Статистически умершие мужчины были несколько моложе женщин, мужчин умерло больше.