В этом столетии температура воздуха на планете может подняться на 3 градуса Цельсия, - ООН

// Владислав Ногай

CentralAsia (CA) - На протяжении долгого времени мы вели бессмысленную и самоубийственную войну с природой. Это привело к загрязнению окружающей среды, утрате биоразнообразия, изменению климата и поставило под угрозу наше существование, заявил глава ООН Антониу Гутерриш, представляя новый доклад программы ООН по окружающей среде.

Он подчеркнул, что, только защитив планету и сохранив природу, человечество сможет выжить и процветать. «Пришло время пересмотреть и изменить наши отношения с природой», - сказал он.

В докладе сообщается, что средняя температура воздуха на планете в этом столетии может подняться на 3 градуса Цельсия, что обернется катастрофой для человечества. Более миллиона видов животных и растений из существующих 8 миллионов находятся на грани исчезновения.

Болезни, связанные с загрязнением воздуха, приводят к 6,5 миллионам преждевременных смертей ежегодно. Еще 1,8 миллиона человек, главным образом – дети, умирают из-за загрязнения воды.

Для решения проблем, в первую очередь, меры должны принять правительства стран – например, обложить налогом эмиссии парниковых газов, перестать субсидировать добычу ископаемых видов топлива и методы ведения сельского хозяйства, которые ведут к разрушению природы, и начать инвестировать средства в построение «зеленой» экономики.

Глава ООН напомнил, что 19 февраля США вновь присоединятся к Парижскому соглашению по климату: соответствующее решение принял президент страны Джо Байден сразу после вступления в должность. По словам Гутерриша, это событие станет важным вкладом в глобальную борьбу с изменением климата.

Генсек напомнил, что сегодня крупнейшие страны, на которые приходится две трети всех выбросов углекислого газа, заявили о своей готовности добиваться углеродной нейтральности. Среди них – США, Южная Корея, Япония, Китай и страны Евросоюза.

Термин «углеродная нейтральность» или «нулевые эмиссии» означает, что объем выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых лесами и океанами.