В кишечнике человека обнаружены 140 тыс. видов вирусов

CentralAsia (CA) - В результате исследования по изучению вирусного разнообразия кишечного микробиома человека британские генетики обнаружили почти 140 тыс. видов вирусов, которые обитают в кишечнике, пишут «Известия».

Используя метод метагеномики — секвенирования ДНК смешанного сообщества организмов — авторы идентифицировали и каталогизировали 142 809 видов вирусов, более половины из них ранее никогда не встречали.

По словам одного из авторов исследования Александра Алмейда, не все вирусы вредны.

«Они представляют собой неотъемлемый компонент экосистемы кишечника. Удивительно видеть, как много неизвестных видов обитает в нашем кишечнике, и интересно выяснить связь между ними и здоровьем человека», - говорит он.

По мнению ученых, большинство выявленных вирусов для человека не опасны, так как имеют ДНК в качестве своего генетического материала и отличаются от опасных РНК-вирусов, таких как вирус Зика или SARS-CoV-2.

Исследователи идентифицировали новую кладу — группу вирусов, у которых есть общий предок, — которую авторы назвали губафагом. Клада оказалась второй по распространенности в человеческом кишечнике после бактериофага crAssphage, который был обнаружен в 2014 году.

Авторы исследования также заявили, что строгий контроль качества в сочетании с подходом машинного обучения впервые позволил получить полные вирусные геномы, которые могут стать основой для разработки новых методов лечения с помощью противомикробных бактериофаговых препаратов.