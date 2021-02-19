Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

// Hayk Baghdasaryan / Reuters

CentralAsia (CA) - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны рассмотрели перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин.

Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.