[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
// Hayk Baghdasaryan / Reuters

CentralAsia (CA) -  Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны рассмотрели перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин.

Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

print
  • Репо-финансирование Банка Монголии будет увеличено до двух триллионов тугриков
  • Число жертв коронавируса в России превысило 82 тысячи
  • В России за сутки коронавирус выявили у более 13 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com