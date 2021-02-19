Nike и Adidas запускают производство в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запустят проект по производству кроссовок марки ведущих компаний Nike и Adidas, сообщили местные СМИ.



Отмечается, что производство будет запущено в Андижанской области в 4 квартале 2021 года и начнет работать на полную мощность в 3 квартале 2022 года. Предполагается, что завод будет выпускать 3 миллиона пар спортивной обуви в год.

Для строительства завода ООО СП SinoInternational выделен 1 га земли в Асакинском районе Андижанской области, куда было доставлено и установлено оборудование. Производство было запущено в 4 квартале 2020 года.

По данным Ассоциации «Узчармсаноат», в пилотном режиме на заводе налажен выпуск под местным брендом 40 000 пар детских и подростковых кроссовок в месяц с привлечением безработных мужчин и женщин регионе.

Инвестором проекта выступил Фан Ронг Сюань, который планирует вложить 12 миллионов долларов прямых инвестиций. На данный момент иностранный инвестор уже вложил 6 миллионов долларов.

Ожидается, что 50% готовой продукции будет экспортироваться в страны Центральной Азии, 30% другим странам за счет участия в международных ярмарках и 20% будет реализовано на внутреннем рынке.