В Москве задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого на родине за экстремизм

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CentralAsia (UZ) - Полиция задержала в Москве жителя Узбекистана, объявленного на родине в розыск по делам об экстремизме и наемничестве, сообщили правоохранительные органы РФ.

В ночь на 18 февраля полиция остановила для проверки автомобиль Hyundai Solaris. Был задержан 25-летний уроженец Узбекистана, находящийся там в федеральном розыске. Его разыскивают по уголовным делам по статьям «Наемничество», «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку» и «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».

В Узбекистане мужчина был заочно отправлен под арест, в розыск он был объявлен еще в марте 2016 года.