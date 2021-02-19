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  19 февраля 2021
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Бердымухамедов обсудил с главой «Лукойла» возможность совместных проектов

CentralAsia (TM) -  Российская нефтяная компания «Лукойл» примет участие в разработке туркмено-азербайджанского месторождения «Достлук» на Каспии. Соответствующие договорённости были достигнуты сегодня в ходе встречи Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с руководителем компании Вагитом Алекперовым.

«Мы приветствуем намерения Публичного акционерного общества «Лукойл» принять участие в разработке месторождения «Достлук» и готовы рассмотреть конкретные инвестиционные предложения по реализации данного проекта», – сказал Бердымухамедов.

Поблагодарив главу Туркменистана за оказываемое доверие, Вагит Алекперов заверил, что возглавляемая им компания приложит все усилия для успешного решения задач, связанных с реализацией столь значимого проекта, как «Достлук».

«Мы сегодня прикладываем максимум всех усилий, мобилизуем лучший персонал со всех наших проектов для того, чтобы быть готовыми к реализации такого уникального проекта, как «Достлук». Я уверен, что мы оправдаем ваши ожидания», – сказал В.Алекперов в эфире информационной программы «Ватан» туркменского телевидения.

Месторождение «Достлук», запасы которого, по мнению специалистов, оцениваются в 50 миллион тонн нефти, на протяжении многих лет считалось спорным. Ранее оно называлось с туркменской стороны «Сердар», а с азербайджанской – «Кяпаз».

21 января нынешнего года главы МИД Туркменистан и Азербайджана подписали в туркменской столице Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении этого углеводородного месторождения.

Тогда же Президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал глубоко символичным общее решение назвать это месторождение «Достлук», что и на туркменском, и на азербайджанском языках означает «Дружба».

Как сообщают азербайджанские СМИ, в настоящее время готовится межправительственное Соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном, согласно которому углеводородные ресурсы месторождения «Достлук» будут распределены между сторонами в соотношении 30% (Азербайджан) и 70% (Туркменистан).

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