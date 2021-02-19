В Испании продолжаются беспорядки из-за ареста рэпера

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CentralAsia (CA) - В целом ряде городов Испании продолжаются акции протеста против задержания рэпера Пабло Хаселя, осужденного по обвинению в восхвалении терроризма и оскорблении короны. В четверг мирные манифестации вновь переросли в беспорядки и столкновения с полицией, сообщает Euronews.

Арест рэпера, который на этой неделе начал отбывать 9-месячный срок в тюрьме, вызвал жаркие дебаты по поводу ограничений свободы слова в стране. Тем временем стало известно, что суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы - два с половиной года тюрьмы. Рэпер может обжаловать это решение в Верховном суде.

Рэпер Пабло Хасель должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды. Во вторник силовикам удалось его арестовать, и он был отправлен в тюрьму.