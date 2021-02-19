Видео — Марсоход NASA успешно приземляется на Марсе

CentralAsia (CA) - В ночь на 19 февраля исследовательский аппарат NASA «Perseverance» провел успешную посадку на Марсе.

Переданные с борта марсохода данные о благополучной посадке были встречены в центре управления полетом вздохом облегчения и бурными аплодисментами.

Главной задачей марсохода станет поиск на Марсе следов бактериальной жизни. Ученые уверены, что если на Марсе когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете еще была вода.