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  19 февраля 2021
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Видео — Марсоход NASA успешно приземляется на Марсе

CentralAsia (CA) -  В ночь на 19 февраля исследовательский аппарат NASA «Perseverance» провел успешную посадку на Марсе.

Переданные с борта марсохода данные о благополучной посадке были встречены в центре управления полетом вздохом облегчения и бурными аплодисментами.


Главной задачей марсохода станет поиск на Марсе следов бактериальной жизни. Ученые уверены, что если на Марсе когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете еще была вода.

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