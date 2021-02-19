Ряды долгожителей Туркменистана, перешагнувших 100-летний рубеж, увеличиваются

CentralAsia (TM) - В этрапе Эсенгулы Балканского велаята появился еще один старожил, который перешагнул свой вековой рубеж. Ровно сто лет исполнилось Халлы Эсенову, жителю села Аджайып этрапа Эсенгулы.

Как сообщили «Туркменпорталу» в пресс-службе велаята, вот уже несколько дней ветеран войны и труда принимает гостей: юбиляра поздравили не только его родственники, но и соседи, сотрудники отдела пенсионного фонда и члены общественных организаций.

У проработавшего в колхозе долгожителя, трое детей, пятнадцать внуков и уже семнадцать правнуков.

Возглавляет рейтинг долгожителей Туркменистана жительница Марыйского этрапа Аджапсолтан Хаджиева, которая недавно отметила свой 121-й день рождения. Она же по факту является самым долгоживущим человеком планеты, отмечает издание.