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  19 февраля 2021
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Ряды долгожителей Туркменистана, перешагнувших 100-летний рубеж, увеличиваются

CentralAsia (TM) -  В этрапе Эсенгулы Балканского велаята появился еще один старожил, который перешагнул свой вековой рубеж. Ровно сто лет исполнилось Халлы Эсенову, жителю села Аджайып этрапа Эсенгулы.

Как сообщили «Туркменпорталу» в пресс-службе велаята, вот уже несколько дней ветеран войны и труда принимает гостей: юбиляра поздравили не только его родственники, но и соседи, сотрудники отдела пенсионного фонда и члены общественных организаций.

У проработавшего в колхозе долгожителя, трое детей, пятнадцать внуков и уже семнадцать правнуков.

Возглавляет рейтинг долгожителей Туркменистана жительница Марыйского этрапа Аджапсолтан Хаджиева, которая недавно отметила свой 121-й день рождения. Она же по факту является самым долгоживущим человеком планеты, отмечает издание.

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