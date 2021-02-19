В Генпрокуратуре Таджикистана назвали «обоснованным» приговор оппозиционеру Махмуроду Одинаеву

CentralAsia (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана назвала «обоснованными» приговоры, вынесенные заместителю председателя Социал-демократической партии Таджикистана Махмуроду Одинаеву и его сыну Хабибулло Ризоеву.

28 января суд района Рудаки приговорил Одинаева к 14 годам лишения свободы. Судья признал его виновным в хулиганстве и «публичном подстрекательстве к насильственному изменению конституционного строя Таджикистана». Но сам Одинаев и его родственники посчитали приговор несправедливым и заявили, что обжалуют его в вышестоящих инстанциях.

Хабибулло Ризоев, сын Махмурода Одинаева, был оштрафован решением суда на 58 тыс. сомони (более $5 тыс).

Генеральная прокуратура Таджикистана 18 февраля заявила, что в связи с заявлением Национального альянса Таджикистана (НАТ) — организации, объединившей таджикскую оппозицию за рубежом, повторно изучила уголовное дело оппозиционного политика.

По информации надзорного органа, 29 октября оппозиционер вместе с бывшей супругой Мехрнигор Ризоевой и сыном Хабибулло Ризоевым прибыли в военный комиссариат города Гиссар, где Одинаев «под предлогом того, что работники военкомата незаконно и необоснованно призвали его сына Ходжиакбара на воинскую службу, умышленно нарушал общественный порядок — высказывался нецензурно и применил физическую силу к представителю власти».

Махмурод Одинаев и его сын Хабибулло Ризоев отвергли обвинения, и в свою очередь, обвинили работников военкомата в том, что хотели насильно отправить на воинскую службу молодого человека, который из-за слабого зрения не подлежит призыву в армию.

В заявлении Генпрокуратуры от 18 февраля отмечается, что Махмурод Одинаев 17 ноября 2020 года на своей страничке в Фейсбуке опубликовал фото активистов запрещенных в стране Партии исламского возрождения Таджикистана, движения «Группа-24» и НАТ, и «в своем провокационном обращении необоснованно выразил недовольство политикой нынешнего руководства Таджикистана и призвал к незаконной акции протеста у здания правительства с целью насильственного изменения конституционного строя Таджикистана».

Ранее такое обвинение прозвучало и в судебном процессе, однако Махмурод Одинаев назвал его «абсолютно беспочвенным». Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что такого призыва 16 ноября на страничке оппозиционного политика в Фейсбуке не было.

Махмурод Одинаев был арестован в декабре прошлого года, суд над ним начался 25 января. Оппозиционный политик на последнем заседании суда заявил, что его избивали во время следствия. Однако Генеральная прокуратура Таджикистана отрицала факт применения насилия в отношении Махмурода Одинаева.

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