Житель Наманганской области открыл в своей пекарне мини-казино

CentralAsia (UZ) - В ходе проведенного на днях профилактического мероприятия со стороны сотрудников ОВД Папского района было установлено, что 41 летний Арабжон Т., в одной из комнат своей пекарни, предоставил жителям данной махалли Сайфиддину У.. и Гуломжону К., возможность играть азартные игры, с условием того что будет получать

в конце каждой игры по 10.000 сумов (примерно 1 доллар США).

Сотрудниками в ходе мероприятия было изъято 80.000 сум (7,6 долларов) у Арабжона Т. за его услуги и 1.850.000 сум (176 долларов) поставленные на “кон” от игроков.

В отношении Арабжона Т., возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.278 (Организация и проведение азартных и других основанных на риске игр) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.