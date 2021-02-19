Мирзиёев поменял маршрут и посетил неблагополучную махаллю в Намангане (фото, видео)

CentralAsia (UZ) - Глава государства Шавкат Мирзиёев 19 февраля посетил неблагополучную махаллю «Бунёдкор» в Намангане, сообщает пресс-служба президента.

Согласно программе поездки, президент должен был посетить молодежную библиотеку. Однако глава государства поменял маршрут и его кортеж поехал в другом направлении, сообщили в Телеграм-канале "Maxsus rakurs/Особый ракурс" - программы, освещающей деятельность главы государства.

Шавкат Мирзиёев отчитал хокима и прокурора Намангана за состояние махалли, которая находится в 18 км от города.

"Ситуация здесь плачевная: нет питьевой воды, внутренние дороги в плохом состоянии, окрестности не благоустроены. За ветхим зданием схода граждан махалли разбросан мусор", - сообщает пресс-служба.

Глава государства встретился с председателем махали и советником.

«Вы должны объединять людей, показывать другим пример. Ведь вы здесь за главного! Вы же мусульмане! Можно посадить деревья или нет? Убрать отходы? Побелить стену? Много для этого нужно? Мы уделяем столько внимания махалле, предоставляем ей столько возможностей! Как в такой ситуации вы будете реформаторами, как будете вести за собой народ?», - задал вопрос Шавкат Мирзиёев.

Президент отчитал хокима города Намангана и прокурора города - руководителя сектора, за которым закреплена данная махалля.

«Вы даете высокопарные отчеты. Как вам только совесть позволяет занимать должность?! В этой махалле проживают 12 тысяч человек. Посмотрите вокруг - это ваше лицо», — сказал глава государства.

Состоялась беседа с местными жителями. Один из представителей старшего поколения сообщил, что в махалле нет питьевой воды, природного газа, каких-либо предприятий, а дороги требуют ремонта.

«Вот поэтому я и приехал», - сказал президент.

Ответственным лицам поручено проложить в махалле необходимые инженерные коммуникации и улучшить условия жизни.