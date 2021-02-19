Польша безвозмездно передала Узбекистану тест-системы для выявления коронавируса

CentralAsia (UZ) - Польско-швейцарская компания PZ CORMAY S.A. предоставила Узбекистану на безвозмездной основе тест-системы для выявления антител к COVID-19. Гуманитарный груз прибыл в Ташкент 18 февраля, сообщают местные СМИ.



Всего было отправлено 10 тысяч тестов на сумму около 100 тысяч долларов США. Все они будут отправлены в Каракалпакстан.

Это не первая по счету безвозмездная помощь из Польши системе здравоохранения Узбекистана в пандемический период. В ноябре 2020 года из Варшавы были получены медикаменты и диагностические приборы для нужд инфекционных больниц общей стоимостью 300 тысяч долларов США.